Kuveyt İstanbul Başkonsolosu ve eşi yöresel lezzetlere hayran kaldı

Edirne’nin tarihi ve turistik noktalarını ziyarete gelen Kuveyt İstanbul Başkonsolosu AlMohammad ve eşi Almatrook, kentin coğrafi işaretli lezzetleri tava ciğer ve badem ezmesine hayran kaldı.

Eşiyle birlikte Edirne'ye gelen Başkonsolos AlMohammad, Selimiye Camii, Eski Cami gibi tarihi noktaları dolaştıktan sonra arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Tarihi Ciğerci Bahri Dinar ve Badem ezmeci Arif Meriç’ i de ziyaret etti.

Geleneksel lezzetlerin tadına bakan çift, tava ciğer ve badem ezmesine hayran kaldı. Edirne'nin tarihi yapısını koruyan güzel bir şehir olduğunu söyleyen Başkonsolos AlMohammad, kentin tarihi ve turistik noktaları ile yöresel lezzetlere hayran kaldıklarını belirtti.

“Burada olmaktan büyük mutluluk duyduk”

İlk olarak Selimiye Camii ve müzeleri gezdiklerini aktaran AlMohammad, “Selimiye ve Mimar Sinan ile ilgili kitaplar okumuştuk bugün de görmüş olduk. Olağanüstü güzellikte bir yapı, gezmekten büyük keyif aldık. Daha sonra ünlü tava ciğerini tattık. Çok lezzetliydi, burada olmaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerine yer verdi.

Edirne'nin güzel bir şehir olduğunu belirten Başkonsolos AlMohammad’in eşi Heba Almatrook, Edirnelilerin çok misafirperver olduğunu ve bunu hissettiklerini aktardı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç, AlMohammad ve eşi Almatrook'a Kök boya bitkisi Rubia tinctorumundan üretilen ve yıllar sonra yeniden canlandırılan Edirne kırmızısı kullanılan şal ile aynalı süpürge hediye etti.

Başkonsolos AlMohammad’in eşi Heba Almatrook, Dinar ve Meriç’e teşekkür ederek, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

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