Yunanistan´a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)-EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan´a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü´de 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S., Ö.D. ve Y.M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., Ö.D. ve Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2022-01-16 12:55:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.