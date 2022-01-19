Edirne'de memurların servis midibüsü, tarlaya devrildi: 8 yaralı



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezden Süloğlu ilçesine memurların taşındığı servis midibüsü, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada 8 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Musabeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden Süloğlu ilçesine öğretmen ile kaymakamlık ve belediye personelinin taşındığı 22 BD 484 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi. Kazada servis midibüsünde bulunan 8 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran da kaza yerine gelerek, jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Ormankıran, "Araç, lastiğinin patlaması ile birlikte şarampole düşüyor. Kazada 8 hafif yaralımız var. Sevindirici taraf, ağır yaralıların olmaması" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-01-19 11:27:42



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