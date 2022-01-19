Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi F.G. tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, dün merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi F.G. yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-01-19 12:38:51



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