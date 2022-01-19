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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencisi sokak hayvanları için 'mobil uygulama' geliştirdi

İHA

Lise öğrencisi sokak hayvanları için 'mobil uygulama' geliştirdi

Edirne Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencisi, soğuk kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak için mobil uygulama geliştirdi.
Öğrencilerin aktif katılımı ve görev almalarını ve yetenekleri doğrultusunda görev almalarını sağlamak amacıyla başlatılan proje amacına ulaştı. Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, değerler eğitimi faaliyetleri kapsamında ‘Sokakta Canım Var’ adlı proje üreterek, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için okuldaki malzemelerden mama ve su kabı üreterek bunları kentin belli bölgelerine yerleştirmişti. Bu kapsamda sokaktaki canların beslenmesine ve vatandaşların besleme yapabileceği alanlara kolayca ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla harekete geçen öğrencilerden 17 yaşındaki Oğuzhan Berke Efe, mobil uygulama geliştirdi.
Mobil uygulama, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hayat kurtarıcı olacak şekilde hazırlandı. "Sokakta canım var'' adını verdiği mobil uygulama, özellikle kenar mahallelerde bulunan, yeterince yardım eli uzatılamayan sokak hayvanlarının izlenmesi, bakımı ve beslemesini amaçlıyor.
Öğrencilerden Oğuzhan Berke Efe tarafından geliştirilen mobil uygulama ile besleme noktaları sanal olarak görülebilecek, duyurular takip edilebilecek ve aynı zamanda bağış adresi ve bağışçılar da görüntülenebilecek. Ayrıca hayvanseverler, isterlerse kendi can dostlarının da fotoğraflarını oraya ekleyebilecekler.
Mama dağıtımı yapmak isteyenler navigasyonla mama ihtiyacı bulunan kapların yerini görebilecek. Projeye hayvan sever dernekleri de destek veriyor.

"Öğrencimiz projeyi bir uygulama ile taçlandırdı"
Okul Müdürü Tolga Ünal, "Din kültürü öğretmenimiz değerler eğitimi kapsamında öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak ve günümüz kış şartlarını hayvanlarımızın daha rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma düzenledi. Daha sonra okul olarak bu kapsamda mama kapları ürettik. Mama bağışları da aldık. Öğrencilerimizden Oğuzhan Berke Efe de bunu bir uygulama ile taçlandırdı. Bu uygulama sayesinde mama kaplarının yerini bulabiliyoruz. Mama kaplarını görmek ve desek vermek isteyen kişiler uygulamadan buna ulaşabilecekler, paylaşımlarını da yapabilecekler. Bu okulumuz için de çok büyük bir başarı oldu" şeklinde açıklamada bulundu.

"Meslek lisesi olmanın avantajını kullandık"
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Proje Sorumlusu Halit Karga, proje kapsamında öğrencilerin gönüllü olduklarını ve bu kapsamda hem sevgi saygı, sorumluluk duygusunu benimsettiklerini ifade etti.
Meslek lisesi olmanın avantajını kullandıklarını ve öğrencilerin mama kabı ürettiğini aktaran Karga, projede görevli öğrencilerin çeşitli aktiviteler yaptığını ve bu öğrencilerden birisinin de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla bir uygulama geliştirdiğini ifade etti.

"Bir kap mama bir kap su hayat kurtarır"
Yıllardan beri sokak hayvanlarının beslenmesi için mücadele verdiklerini söyleyen Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, "Bir kap mama bir kap su hayat kurtarır diyoruz. Liseli öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı uygulama da hem sokakta yaşam mücadele veren canlarımızın hayatta kalması için çok önemli bir adım hem de toplumsal duyarlılığın kazanılması için önemli bir adım" dedi.
Sokaktaki canlar için bir uygulama geliştiren öğrencilerden Oğuzhan Berke Efe, öğretmenlerinin proje ile ilgili duyuru yapmasının ardından sokak hayvanlarının beslenmesinde vatandaşların bu noktalara kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla bir uygulama geliştirmeye karar verdiğini söyledi.
Uygulamayı herkesin telefonuna kolaylıkla indirebileceğini belirten Efe, geliştirme aşamasında olan bu uygulamanın ara yüz güzelleştirmenin ardından yakın zamanda yayınlanacağını aktardı.

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