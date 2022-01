Bulgar turistlere PCR engeli

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge'ye almasının ardından ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğuna geçmesi, Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısını düşürdü. Kentte çoğu Bulgar turiste satış yapan bazı işletmeciler de müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatılacağı belirtildi. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.

KAPIKULE'DE SESİZLİK; GİRİŞLERLER YÜZDE 70 AZALDI

Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında da düşüş yaşandı. Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında değişmesi de Bulgar turistlerin gelişini ilk günden düşürdü. Geçen hafta, günlük ortalama 10 bin kişinin giriş yaptığı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, uygulamanın ardından, dün 3 bin 207 yolcunun giriş yaptığı öğrenildi. Buna göre, Bulgar turistin kente gelişinde yüzde 70 düşüş yaşandığı belirtildi. Uygulama ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda da sessizlik hakim olurken, az sayıda Bulgar turistin geldiği gözlendi.

'BÖYLE DEVAM EDERSE DÜKKANI KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Özelikle Bulgar turistlere satış yapan, Bostanpazarı Caddesi'ndeki esnaftan bazıları kepenk kapattı. Açık olan esnaf da uygulamanın devam etmesi halinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını dile getirdi. Halil Girgin, Bulgar hükümetinin PCR testi zorunluluğu uygulamasının başlamasının ardından işlerinin çok durgunlaştığını belirterek, "İşlerimiz şu anda durgun. Bulgaristan test uyguladığı için gelen giden kesildi. Görüyorsunuz kimse yok. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı diyebilirim. Zor durumdayız şu anda. Elektrik, kira parası zor ödenecek herhalde. Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağız. Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim. Manisa Akhisar'dan geldim buraya, 2-3 ay kapalı kalacağı söyleniyor. Şu anda in cin top oynuyor. Dönüşte test mecburi olduğu için 80-90 leva para vermek istemiyorlar. Bütün esnaf burada Bulgaristan'dan gelen turiste bağlı. Onlar gelmediği sürece herkes kapatmak zorunda kalır dükkanını" diye konuştu.

'DAHA SİFTAH YAPMADIK'

Metin Doğan da uygulamanın başlamasından sonra henüz siftah yapmadıklarını kaydederek, "Anlatmamıza gerek yok, caddeyi ve sokağı görüyorsunuz, insan bile geçmiyor. Edirne'ye Bulgar gelmediği zaman işlerimiz kötü. Edirne ekonomisinin yüzde 99'unu Bulgar'lar ayakta tutuyor. Şimdi PCR testi zorunluluğu çıkardıklarından dolayı hiç Bulgar gelmiyor. İş güç yok, sabahtan beri oturuyoruz, daha siftahımız yok. Bundan 2-3 gün önce son geldiklerinde sorduk, çok zor olduğunu ve gelemeyeceklerini söylediler. Bulgaristan'da PCR testinin 80 leva olduğunu, bu parayı veremeyeceklerini söylediler. Türkiye'de yapılan testi de Bulgaristan'ın kabul etmediğini belirttiler. Sonunun ne olacağını onlar da bilmiyor biz de bilmiyoruz, bekliyoruz. Bulgar hükümeti ne zaman test zorunluluğunu kaldırırsa o zaman biz de ekmek yiyeceğiz, yoksa işimiz bozuk" dedi.

'STOKTA MALLARIMIZ KALDI'

Uygulamanın, işlerini çok etkilediğini söyleyen Sema Battal ise "İşler bitti artık yok. Bulgar turistler gelmiyor. PCR test ücretinin çok pahalı olduğunu söylüyorlar, o nedenle gelmiyorlar. Dükkanları kapadık. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Stokta elimizde mallarımız kaldı. Yerli müşteri buraya gelmiyor, sadece Bulgar vatandaşları geliyor. Onlar da gelmediği için zor durumdayız. Her yılbaşından sonra aynı olay oluyor. Bu üçüncü kapanış. Bakalım nereye kadar gidecek" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

