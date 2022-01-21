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Rektör Tabakoğlu: "Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumuyuz" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam’dan Rektör Tabakoğlu’na ziyaret

İHA

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin Türkiye'de en fazla Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumu olduğunu belirterek, "82 ülkeden 5 bin 439 öğrencimizin yüzde 80'i Balkanlar'dan geliyor" dedi.

Rektör Tabakoğlu: "Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumuyuz" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam’dan Rektör Tabakoğlu’na ziyaret

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerinin Türkiye’de en fazla Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumu olduğunu belirterek, "82 ülkeden 5 bin 439 öğrencimizin yüzde 80’i Balkanlar'dan geliyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, özel bir ziyaret için geldiği Edirne’de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trakya Üniversitesinin ortak faaliyet alanları üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversite danışmanları ve İl Kültür ve Turizm Müdürü de görüşmede hazır bulundu.

"82 ülkeden 5 bin 439 öğrencimizin yüzde 80’i Balkanlardan geliyor"
Trakya Üniversitesinin faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlara yönelik çalışmalardan bahsederek, “Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumu Trakya Üniversitesi. 82 ülkeden 5 bin 439 öğrencimizin yüzde 80’i Balkanlardan geliyor. Yine lisansüstü eğitim kontenjanımızın yüzde 24’ünü Balkanlara ayırıyoruz. Balkanlarda, ‘Trakya Üniversitesinde okumak istiyorum.’ diyen hiçbir öğrencimizi geri çevirmiyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz için ücretsiz eğitimler düzenliyor, farklı konularda iş imkânları oluşturuyoruz. Her ülkeye özel etkinliklerle öğrencilerimizin kendi kültürlerini arkadaşlarına tanıtmalarını sağlıyoruz. Batı Trakya’dan, Kuzey Makedonya’dan gelen öğretmenlerimize STEM yaklaşımı ile eğitimler verdik. Öğretmenlerimizin dönütleri bizleri çok mutlu etti. Balkanlarda gezmedik köy, basmadık toprak, dokunmadık gönül bırakmayacağız” şeklinde bilgi vergi.

“Bizim uzmanlık alanımız Balkanlar"
Beş üye üniversiteden oluşan ve adeta tek bir üniversite gibi çalışan Trakya Üniversiteler Birliği ile Balkan Üniversiteler Birliğinin faaliyetlerinden de söz eden Rektör Tabakoğlu, “Bizim uzmanlık alanımız Balkanlar. Balkanlarda önemli bir gücümüz var. Bu gücümüzü öğrencilerimiz ve mezunlarımızın yanı sıra yakın zamanda 100 üyeye ulaşacak olan Avrupa’nın en önemli üniversite birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği'nden alıyoruz. Daimi Genel Sekreteri ve Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz birlikle Balkanların yükseköğrenimine de yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Teknopark modelimizi Kosova ve Kuzey Makedonya'ya ihraç edeceğiz"
Eğitimden sağlığa pek çok alanda Bakanlara hizmet ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bugün 126 firma ile yoluna devam eden Teknopark modelimizi de Balkanlara taşımak üzere çalışmalarımıza başladık. Bu modelimizi yakın zaman içerisinde Kosova ve Kuzey Makedonya'ya ihraç edeceğiz. Balkanlar'ın teknolojik ve ekonomik kalkınmasında önemli bir adım olacak bu gelişme ile Ülkemizin ihracat kalemine teknopark modelimizi eklemenin yanı sıra firmalarımızın Avrupa Birliği pazarına ulaşması daha kolay olacak” diye konuştu.

"Ülkemiz ve Balkanlar için vasıflı insanlar yetiştiren Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür ederim"
Üniversitenin bölge ve Balkanlara yönelik faaliyetlerinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Trakya Üniversitesinin sanatın, kültürün ve akademinin gücünü kullanarak Balkan coğrafyasında çok değerli işlere imza attığını söyledi. Balkanlı öğrencilerin lisans ve lisansüstü eğitim için Trakya Üniversites'ini tercih etmesinin küresel ölçekte bir vizyon oluşturduğunu ifade eden Dr. Serdar Çam, “Ülkemiz ve Balkanlar için vasıflı insanlar yetiştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu özelinde tüm Trakya Üniversitesi ailesine teşekkür ederim” dedi.
Ardından Dr. Serdar Çam, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberlerindeki heyet, Eski Camii, Saraçlar Caddesi ve Ulus Pazarı’nı ziyaret ederek bir Edirne turu gerçekleştirdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonunda Rektör Tabakoğlu, Bakan Yardımcısı Çam’a Edirne Kırmızısı kravat hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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