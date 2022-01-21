Bulgar turistlere PCR zorunluluğu başladı, tıklım tıklım dolan Ulus Pazarı boş kaldı

Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle Edirne'ye gelmeyince, birkaç hafta öncesine kadar adım atacak yer dahi kalmayan Ulus Pazarı, son haftaların en sakin gününü yaşadı.

Bulgaristan’da artan korona virüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor. PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları bu hafta alışveriş için Edirne’ye gelmedi. Her hafta adım atacak yer kalmayan Ulus Pazarı ise son ayların en sakin gününü yaşadı.



“Pazarda esnaf sayısı müşteriden daha fazla”

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, Bulgaristan vatandaşlarının Edirne’ye gelmemesinde PCR testinin çok büyük etken olduğunu söyledi. Ulus Pazarı esnafları da, işlerinin yarıdan fazla düştüğünü belirterek, “Tezgah açan esnaf müşteri sayısından daha fazla” açıklamasında bulundu.

Bulgaristan vatandaşlarının gelmemesi kent merkezinde bulunan caddelere de boşluk olarak yansıdı. Kalabalık caddeler yerini sakinliğe bıraktı.

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