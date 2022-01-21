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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor

DHA

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor


Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri, beyaza büründü. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava, Trakya'da etkili olmaya başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli, Çallıdere, Küçünlü, Vaysal ve Kalkansöğüt köylerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Hamzabeyli köyünde karın yağmasını sevinçle karşıladıklarını söyleyen buğday üreticisi Mehmet Doğan, "Beklediğimiz bir kar yağışıydı. Karın yağması ekili buğdayımıza çok iyi gelecek. Gübre gibi etkili olan kar, yer altı sularımızda çoğalmasına neden olacak. Bizim köyümüzde yer altı sularıyla tarlamızı suluyoruz" dedi.
ÇORLU'DA ZİNCİRLEME KAZA
Kar yağışı, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçelerinde kar yağışı her geçen saat etkisi artırırken, araçların üzerleri de beyaza büründü. Kar nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü TEM yolunun İstanbul yönü Çerkezköy gişeler mevkisinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, kısa süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU
2022-01-21 16:46:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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