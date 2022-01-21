Selimiye Camisi, kılınan son cuma namazıyla restorasyona alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selimiye Camisi, kılınan son cuma namazıyla restorasyona alındı

DHA

Selimiye Camisi, kılınan son cuma namazıyla restorasyona alındı


Olgay GÜLER-Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)TÜRK İslam tarihinin en önemli eserlerinden, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve Keşan ilçesindeki 5 asırlık Hersekzade Ahmet Paşa Cami, kılınan son cuma namazlarıyla restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah bu restorasyon, Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır" dedi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Cami ile Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kılınan son cuma namazıyla restorasyon çalışmaları başladı. İlk 45 gün Selimiye Camisi girişinde ziyaretçilerin ibadet ve gezi yapabileceği, sonraki süreçte ise minberde oluşturulacak özel alanın kullanılabileceği Selimiye Cami restorasyonunun 3,5 yıl sürmesi planlanıyor. Selimiye'de kılınan son cuma namazına katılan ve çalışmalar hakkında bilgi veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarihi yapıyı geleceğe taşımak için özen gösterdiklerini belirtti.
'HAZIRLANAN ÖZEL BÖLÜMDE İBADET VE ZİYARET YAPILABİLECEK'
Restorasyon sürecinde gelen ziyaretçilerin camiyi ibadet ve ziyaret imkanı bulabileceğini belirten Vali Canalp, "Bundan sonraki süre içerisinde bu kubbenin altında artık namaz ve cuma namazı kılmak mümkün olmayacak. Bu 3,5 yıllık süreç içerisinde ibadetlerimizi esas itibarıyla mihrabın ve minberin olduğu bölümde, her iki taraftan da cami girişi olan bölümde yapılacak ama önümüzde 45 günlük süre boyunca buradaki geçici ibadet alanı hazırlanana kadar, caminin ana girişi bölümünde üstü kapalı bir ibadet alanı oluşturulacak. Bu sadece 45 günlük süreç için geçerli olacak. Bu 45 günlük süre sonrasında buradaki geçici ibadet alanımız açılmış olacak. Ana ibadet alanı da hem ibadet, hem de ziyaret için 3,5 yıllık sürede açık olacak. Bu 3,5 yıllık sürede 6 aylık dönem hariç gelen ziyaretçilerimiz buradan baktıkları zaman da iskeleyle birlikte olsa kubbeyi de, o muhteşem yapıyı da, restorasyon çalışmalarını da kısmen de olsa görme imkanına kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.
'RESTORASYONDA HORASAN HARCI KULLANILACAK'
Restorasyonda Selimiye Camisi'nin orijinal yapımındaki Horasan harcının kullanılacağını belirten Vali Canalp, "Kubbenin kurşunları sökülecek, kurşunların altındaki Horasan harçlar sökülecek ve kubbenin ana statiği, ana taşıma elamanlarıyla ilgili bir problem var mı, bunlar tespit edilecek, eğer problem oluşturan herhangi bir husus tespit edilirse, bunlarda da gerekli müdahaleler yapılmak suretiyle kubbe güvenli, statik bir yapı haline getirilecek. Bu yapıldıktan sonra da tekrar Horasan harcıyla kubbenin üzeri kaplanacak ve Horasan harcının üzerine de yeni kurşun kaplamalarla imalat yapılmış olacak" dedi.
Çalışmalar kapsamında, caminin orijinal ısıtma sistemini de açığa çıkarmak istediklerini söyleyen Canalp, "Yarından itibaren artık yavaş yavaş camimizin yüzeyindeki halıları kaldırmaya başlıyoruz. Bu uzun bir restorasyon süreci olacak ama bu süreç boyunca da bizler Edirne'nin tüm kamu görevlileri, Edirneliler olarak Türk İslam medeniyetinin en muhteşem eseri olan Selimiye'ye böyle bir restorasyonu yapabilmenin onurunu, şerefini, gururunu hep birlikte yaşıyor olacağız. İnşallah yapacağımız bu restorasyon Selimiye'yi bir asır daha geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.
'5 ASIRLIK HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİSİ DE RESTORASYONA ALINDI'
Keşan ilçesinde ise restorasyona girecek olan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de son cuma namazı kılındı. 5 asırlık camide kılınan namaz sonrası açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin 1511 yılından bu yana 511 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Hersekzade Ahmet Paşa camimizin bugünden itibaren restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Camimiz 5 asırdır hizmet veriyor. Restorasyon çalışmaları başlayacağı için son cuma namazımızı bugün kıldık. Camimizin restorasyonunun zamanı gelmişti. Sadece modern değil, tarihi ruhuna uygun yapısıyla yeni bir restorasyon çalışması için Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanı'mıza, milletvekilimize, Vakıflar Genel Müdürü'müze, Vakıflar Bölge Müdürü'müze kadar çalışmalarımızı sunduk. Bu Keşan için hayırlara vesile oldu ve 2022 yatırımına aldırdık" ifadelerini kullandı.
Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit de uzun süredir caminin restorasyonunu beklediklerini ifade ederek, "Bu vakit gelmiş oldu. Bugün itibarıyla son cuma namazımızı kıldık. Camimiz ibadete geçici olarak kapatılıyor. Rabb'im daha güzel bir şekilde buluşmayı nasip eylesin. İbadetlerimizi yakında bulunan Hacı Mehmet Ağa Camisi´nde yapacağız. Cemaat ibadetlerine orada devam edecek. Restorasyon süresi içerisinde camimizde ezan okunmaya devam edecek. İnşallah en yakın zamanda kazasız belasız bu eserin de tamamlanarak ibadete açılmasını diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Ünsal YÜCEL
2022-01-21 16:52:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu
YEREL HABERLER Kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(2)
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili ...
Edirnespor, Ahmet Çalık anısına öğrencilere çikolata dağıttı
YEREL HABERLER Edirnespor, Ahmet Çalık anısına öğrencilere çikolata ...
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı
YEREL HABERLER Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı
Selimiye’de son cuma namazı kılındı Selimiye Camii’nde son cuma namazı kılındı, 3,5 yıl cuma namazı kılınamayacak
YEREL HABERLER Selimiye’de son cuma namazı kılındı Selimiye ...
Bulgar turistlere PCR zorunluluğu başladı, tıklım tıklım dolan Ulus Pazarı boş kaldı
YEREL HABERLER Bulgar turistlere PCR zorunluluğu başladı, tıklım ...
Beklenen kar yurda giriş yaptı: Edirne kısa sürede beyaza büründü
YEREL HABERLER Beklenen kar yurda giriş yaptı: Edirne kısa sürede ...
Rektör Tabakoğlu: "Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumuyuz" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam’dan Rektör Tabakoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: "Türkiye’de en çok Balkanlı ...
Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu
YEREL HABERLER Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu
Bulgar turistlere PCR engeli
YEREL HABERLER Bulgar turistlere PCR engeli
Bulgar turistlere PCR engeli
YEREL HABERLER Bulgar turistlere PCR engeli
Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Vinç yüklü kamyon yola devrildi: 1 yaralı
Marmara, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
YEREL HABERLER Marmara, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
Keşan’da huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Keşan’da huzur ve güven uygulaması
Havsa'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları
YEREL HABERLER Havsa'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Terzioğlu dönemi
YEREL HABERLER Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Terzioğlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.