Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(2)



KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne´nin Keşan ilçesi, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. İlçede hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Çarşı merkezinde esnaf, iş yerinin önünde biriken karı temizledi. Kar yer yer 3 santimetre kalınlığına kadar ulaştı. Belediye ile Karayolları ekipleri ise yollarda olası buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletiliyor. Öte yandan Keşan-Uzunköprü kara yolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle kış lastiği ve zincir takmayan araçların rampa çıkmakta zorluk çektikleri bildirildi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yolda kalmalara ve kazalara karşı kontrollerini artırdığı kaydedildi.Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-01-21 16:57:34



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