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Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)

DHA

Trakya'da Balkanlar'dan gelen kar yağışı etkili oluyor(3)


EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Edirne'de gündüz yüksek kesimlerde yağan kar, gece kent merkezinde etkili oldu. Gece yarısı başlayan ve lapa lapa yağan kar, ışıklarla aydınlanan tarihi Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleriyle birlikte Saraçlar Caddesi'nde güzel görüntülere sahne oldu. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar bu bölgelere gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gece boyunca etkili olacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-01-22 00:13:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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