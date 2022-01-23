Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere olan tırda 51 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan ve XRay taramasına sevk edilen bir tırda 51 kilo 106 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Bulgaristan'a çıkış yapacaktı

Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a çıkış yapacak olan A.A.'nın kullandığı tırda metamfetamin olduğu değerlendirilen 51 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

XRay taramasında yoğunluğun tespit edildiği yakıt deposu bölümünde macunla kapatılıp saçla yeni bir bölgenin oluşturulduğu tespit edildi.

Yapılan arama sonucu tır sürücüsü A.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

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