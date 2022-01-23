Serasında soba yakıp 'zirai don' nöbeti tutuyor

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Edirne'de kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bırakmasıyla, seralarda soba yakılıp 'zirai don' nöbetleri başladı.

Edirne'de kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, seralarında bitkileri bulunan üreticiler, zirai dona karşı seralarında soba yakarak önlem aldı. Üreticiler bitkilerini don vurmasın diye kimi zaman seralarında sabaha kadar nöbet tutuyor.



Zorlu mesai başladı

Bitkileri donmasın diye serasında nöbet tutan üreticilerden biri olan Edirneli Peyzaj Teknikeri Hüseyin Kılıçarslan, zorlu mesailerinin başladığını söyledi. Bazı geceler sabaha kadar serada sobanın başında nöbet tuttuğunu belirten Kılıçarslan, amacının seranın içinde bulunan ısıyı korumak olduğunu anlattı.

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