Edirne'de bacada çıkan yangın korkuttu

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Edirne'nin Havsa ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, sabah saatlerinde Fatih Caddesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Bacadan çıktığı iddia edilen yangın, alevlerin kısa sürede çatıyı sarmasıyla büyüdü. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybının olmadığı, maddi zararla atlatıldığı öğrenildi.

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