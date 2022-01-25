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Edirne’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Edirne'de refüje çarptıktan sonra ters yöne giren otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışıp takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulkadir Han yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Edirne’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edirne’de refüje çarptıktan sonra ters yöne giren otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışıp takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulkadir Han yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Edirne Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alican Yılmaz’ın kullandığı 39 ABT 207 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdi. Karşı yönden gelen Batuhan Karaağaç idaresindeki 22 ND 113 plakalı otomobille çarptıktan sonra takla atarak ters durdu. Yolcu olarak 39 ABT 207 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki sürücü ise yaralandı. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonunda araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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