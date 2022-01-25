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Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor

DHA

Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı´nın Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden dönüşte istenen PCR testi Bulgaristan´da 600-700 lira arasında değişiyor. Bulgar turistler ülkelerinin çıkışta istemediği PCR testlerini Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında 170 liraya yaptırmaya başladı. Hastane başhekimi Bülent Havza, "Özellikle ayın 20'sinden sonra ciddi yoğunluk kazandı testler. Özellikle Bulgarlar çok talepte bulunmaya başladı, çünkü testlerimiz Bulgaristan'dakine göre çok ucuz yapılmakta" dedi.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlattı. 
Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı. Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında da düşüş yaşandı. Bulgaristan'da PCR testinin 8-100 leva Türk lirası karşılığı 600-700 lira arasında değişmesi de Bulgar turistlerin gelişini ilk günden itibaren düşürdü. 
Bulgaristan'ın ülkeye girişlerde PCR testi istemesi nedeniyle alışverişe gelen turistler de PCR testlerini Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı sağlık kuruluşlarında yaptırmaya başladı. Ülkelerinde 600 ile700 lira arasında olan testleri Edirne'de 170 liraya yaptıran turistler, test sonuçlarını da yaklaşık 2 saat içinde alıyorlar. Edirne'de iğneden ipliğe her şeyi satın alan Bulgar turistler, PCR testlerini de yaptırıp ülkelerine dönüş yapıyorlar. Bu sayede PCR testi uygulamasıyla Edirne'ye alışveriş için gelişleri azalan Bulgar turistin sayılarında artış yaşanması bekleniyor.
'BULGARLARIN TEST YOĞUNLUĞU ARTTI'
PCR testlerinin yapıldığı özel hastanenin başhekimi ve kulak, burun boğaz hastalıkları uzmanı Opr.Dr. Bülent Havza, şunları söyledi:
"Bizim burada ve Kapıkule'deki merkezimizde koronavirüs testi yapmaktayız. Özellikle ayın 20'sinden sonra ciddi yoğunluk kazandı testler. Özellikle Bulgar vatandaşlar çok talepte bulunmaya başladı, çünkü testlerimiz Bulgaristan'dakine göre çok ucuz yapılmakta. Süre olarak da çok kısa sürede veriyoruz, yaklaşık 1,5 saatte veriyoruz ve güvenirliği çok yüksek düzeyde. O nedenle bayağı bir yoğunluk oldu hastanemizde ve Kapıkule'deki merkezimizde. Elimizden geldiği kadar bu yoğunluğa karşılık vermeye çalışıyoruz. Oldukça gelişmiş bir laboratuvarımız var. Çok kısa süre içerisinde sonuç veriyoruz. Tahmin ediyorum ki Bulgaristan'da bu süre çok daha uzun. Herhalde 10 saatten aşağı verdiklerini zannetmiyorum. Biz 1,5 saatte veriyoruz. Yoğunluğumuz çok artıyor. Burada daha ucuz olduğunu ve testin kısa sürede çıktığını öğrenen geliyor. Testler maalesef yüzde 100 güvenilir değil ama oldukça doğruya yakın sonuçlar. Mutlaka pozitif çıkanlar karantina altına alınıyor."
'ÇOK PAHALI GELİYOR BİZE'
Türkiye'den Bulgaristan'daki yakınlarını ziyarete giden Ergun Mutlu, "Yarıyıl tatili dolayısıyla Bulgaristan'a gitmek için yola çıktık. Çocuklar babaanne ve dedelerini görsün istiyoruz. Ayın 20'sinde PCR testi istemeye başladılar. Bulgaristan'da da 80 90 leva, bu çok pahalı geliyor bize. Biz de geri dönmek zorunda kaldık. Kapıkule'de 170 lira gibi uygun fiyata yapıyorlar testi ve 2 saatte çıkıyor. Bekleyeceğiz biraz. Kişi başı 1000 lira vermektense 170 liraya yaptırıyoruz. PCR testini aldıktan sonra sıkıntısız gideceğiz Bulgaristan'a" dedi.
Bulgaristan'dan gelen Emin Tunca ise, "Bulgaristan'da test çok pahalı, 90 leva. Burada 20 22 levaya geliyor, biz de o nedenle burada yaptırıyoruz. Ben de 4 tane aşı var ama testsiz kabul etmiyor Bulgaristan. Şimdi test sonucunu bekliyoruz, sonrasında geçiş yapacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-01-25 10:52:57

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