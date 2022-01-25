Edirne Valiliği'nden Türkçe öğrenmek isteyen gurbetçilere mobil uygulama



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valiliği ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Gel Konuşalım' projesi kapsamında, Balkanlar ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi ve soydaşlara yönelik Türkçe eğitimi verilen mobil uygulama hayata geçirildi. Öncelikli hedef kitlesini çocukların oluşturduğu uygulamada Türkçe'nin eğlenceli içeriklerle öğretildiğini söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Gurbetçilerimizden evlatlarına Türkçe öğretmek isteyenler bu programı indirme imkanına kavuşacaklar" dedi.

Edirne Valiliği, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, Türkçe öğrenmekte sıkıntı çeken gurbetçi çocuklar ve Balkanlar'daki soydaşlar için hazırlanan 'Gel Konuşalım' projesi kapsamında, Türkçe eğitimi verilen mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama, gençlerin ilgisini çekebilmek amacıyla 'Ay Kız' ve 'Turna Kuşu' karakterleriyle renklendirildi. Uygulamanın lansman toplantısı ise kentteki tarihi Devecihan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

'BİZİ ANLIYORLAR AMA TÜRKÇE KARŞILIK VEREMİYORLARDI'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, uygulamada Türkçe'nin eğlenceli içeriklerle öğretildiğini ve yaygın şekilde çocukların Türkçe öğrenmelerine vesile olunacağını söyledi. Projenin çıkış noktasını anlatan ve Türkiye'ye yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçi ailelerin çocuklarına değinen, "Yaklaşık 1,5 yıl önce Kapıkule'den Edirne'ye gelen gurbetçilerimizle yaşadığımız bir diyalog bu projenin bugünkü hale dönüşmesiyle ilgili tetikleyici oldu. Gurbetçilerimizi karşılarken onlara 'hoş geldiniz' deyip, Edirne'nin meşhur ürünlerinden ikram ederken, maalesef acı bir gerçekle yüz yüze kaldım. Yaşı 50'lilerde olan gurbetçilerimizle konuşurken hiçbir sıkıntı yaşamadık ama minik çocuklarımızdan bazılarıyla Türkçe konuşmaya çalıştığınız zaman, ne konuştuğumuzu anlıyorlardı ama bize Türkçe karşılık veremiyorlardı. Bazı çocuklarımızla konuştuğumuzda aslında içimizde gözyaşları sel olup akıyordu çünkü bu çocuklarımızın, bırakın Türkçe karşılık vermeyi, bizim konuştuğumuzu dahi anlayamadıkları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ana tetikleyici bizim için bu olmuştur; yurt dışında kalan ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hissedip de çocuklarına Türkçe öğretme sıkıntısı yaşayan aileler ve evlatlarımız" dedi.

'UYGULAMADA KENDİ SEVİYELERİNE UYGUN AKTİVİTELER VAR'

Mobil uygulamayla Türkçe'nin sıfırdan öğretildiğini belirten Vali Canalp, "Bu projeyi yaparken çocuklarımızın, gençlerimizin Türkçe'yi zevkle öğrenmesini, bunu yaparken de haz duymalarını hedefleyerek çalıştık. Yaptığımız bütün uygulamalarda kendi seviyelerine uygun, bunu bir cep telefonuyla internet üzerinden hoşça vakit geçirecekleri bir aktivite şekline getirmeye çalıştık. Bunu yaparken de akademik destek aldık, aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Türkçe öğretmenlerimizle birebir çalışmak ve desteğini almak suretiyle projemizi geliştirme imkanına kavuştuk" diye konuştu.

'CEP TELEFONLARINA İNDİREBİLECEKLER'

Projeye ön ayak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Vali Canalp, "Bu hepimiz için bir görevdir. Bu görevi de inşallah beraberce gerçekleştirmiş olmak bizim için en büyük hazdır. Ümit ediyorum ki, gurbetçilerimizden evlatlarına Türkçe öğretmek isteyenler, bu programı indirme imkanına kavuşacaklar, cep telefonlarından ve internet üzerinden yaygın bir şekilde evlatlarımızın Türkçe'yi öğrenmelerine vesile olacak. Bunu Edirne Valiliği olarak elbette ki biz yapmalıydık çünkü Edirneliler olarak her zaman bir iddiamız var, Edirne Balkanlar'ın başkentidir, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Böyle bir proje yapılacaksa elbette ki bunu Edirneliler yapmalıydı, bizler yapmalıydık. Dolayısıyla bu projeye ön ayak olmamızın sebebi budur" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-01-25 15:49:04



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