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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçilerin Türkçe eğitimi için mobil uygulama geliştirildi

İHA

Gurbetçilerin Türkçe eğitimi için mobil uygulama geliştirildi

Edirne'de hayatta geçirilen “Gel Konuşalım” mobil uygulaması ile gurbetçilerle beraber her kesimden vatandaş Türkçeyi daha rahat öğrenebilecek.

Edirne Valiliği, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan özellikle gurbetçiler için ve Türkçeyi öğrenmek isteyen vatandaşlar için Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle Türkçe eğitimi verilen mobil uygulama geliştirdi. Hayatta geçirilen mobil uygulama sayesinde Türkçeyi öğrenmek isteyen yurtdışında yaşayan Türkler bu uygulamayla Türkçeyi öğrenebilecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, bu uygulamayı yaklaşık olarak 1 buçuk yıl önce Kapıkule’den yurda giriş yapan gurbetçilerle yaşanılan diyalog sonrası, Türkçeyi anlayan fakat konuşamayan çocuklara tanık olunduğu için bu projenin geliştirilmesinde tetikleyici olduğunu belirtti.

“Kapıkule’de gurbetçi çocuklar Türkçeyi konuşamıyorlardı”
Geliştirilen uygulama içerisinde Türkçe'nin eğlenceli içeriklerle öğretildiğini ifade eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaygın şekilde çocukların Türkçe öğrenmelerine vesile olunacağını belirtti. Projeyi geliştirmek için en büyük etkenin Kapıkule’de yaşanan bir diyalog olduğunu söyleyen Canalp, "1 buçuk yıl önce Kapıkule'den Edirne'ye gelen gurbetçilerimizle yaşadığımız bir diyalog bu projenin bugünkü hale dönüşmesiyle ilgili tetikleyici oldu. Gurbetçilerimizi karşılarken onlara 'hoş geldiniz' deyip, Edirne'nin meşhur ürünlerinden ikram ederken, maalesef acı bir gerçekle yüz yüze kaldım. Yaşı 50'lilerde olan gurbetçilerimizle konuşurken hiçbir sıkıntı yaşamadık ama minik çocuklarımızdan bazılarıyla Türkçe konuşmaya çalıştığınız zaman, ne konuştuğumuzu anlıyorlardı. Ama bize Türkçe karşılık veremiyorlardı. Bazı çocuklarımızla konuştuğumuzda aslında içimizde gözyaşları sel olup akıyordu. Çünkü bu çocuklarımızın, bırakın Türkçe karşılık vermeyi, bizim konuştuğumuzu dahi anlayamadıkları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ana tetikleyici bizim için bu olmuştur. Yurt dışında kalan ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hissedip de çocuklarına Türkçe öğretme sıkıntısı yaşayan aileler ve evlatlarımız. Bu projeyi yaparken çocuklarımızın, gençlerimizin Türkçeyi zevkle öğrenmesini, bunu yaparken de haz duymalarını hedefleyerek çalıştık. Yaptığımız bütün uygulamalarda kendi seviyelerine uygun, bunu bir cep telefonuyla internet üzerinden hoşça vakit geçirecekleri bir aktivite şekline getirmeye çalıştık. Bunu yaparken de akademik destek aldık, aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkçe öğretmenlerimizle birebir çalışmak ve desteğini almak suretiyle projemizi geliştirme imkanına kavuştuk” dedi.

“Edirne Türkiye’ye açılan Avrupa kapısıdır”
Projeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Canalp, "Bu hepimiz için bir görevdir. Bu görevi de inşallah beraberce gerçekleştirmiş olmak bizim için en büyük hazdır. Ümit ediyorum ki, gurbetçilerimizden evlatlarına Türkçe öğretmek isteyenler, bu programı indirme imkanına kavuşacaklar, cep telefonlarından ve internet üzerinden yaygın bir şekilde evlatlarımızın Türkçeyi öğrenmelerine vesile olacak. Bunu Edirne Valiliği olarak elbette ki biz yapmalıydık. Çünkü Edirneliler olarak her zaman bir iddiamız var, Edirne Balkanlar'ın başkentidir. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Böyle bir proje yapılacaksa elbette ki bunu Edirneliler yapmalıydı, bizler yapmalıydık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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