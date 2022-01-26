Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı

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Edirne'de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonlarını sürdürüyor. Şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesindeki evinin ekipler tarafından 1 ay boyunca takibe alınmasının ardından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli H.P. gözaltına alındı.

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