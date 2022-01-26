Edirne’de ‘Dünya Gümrük Günü’ törenle kutlandı

26 Ocak Dünya Gümrük Günü Edirne’de düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne’de Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.

Düzenlenen törene Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Gümrük İşleri ve Koordinasyon Şube Müdürü Nergiz Tünaydın, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Halis Şahin, Kapıkule Gümrük Müdürü Cihangir Tüysüz, Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir, Kapıkule GTİ işletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ve gümrük muhafaza personeli katıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Canalp, gümrük çalışanlarının gününü kutladı.

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