Edirne’de doktora öğrencisi kitabını Rektör Tabakoğlu’na takdim etti

Trakya Üniversitesi Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı Programı doktora öğrencisi Merve İstil, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret ederek, “Cumhuriyet’in İlanından Sonra Edirne’de Yahudi Varlığı ve Kültürü” isimli kitabını takdim etti.

Paradigma Yayınlarından çıkan ve Osmanlı Devleti’ne uzun yıllar başkentlik yapan Edirne’nin kozmopolit yapısının önemli bir parçası olan Edirneli Yahudileri’ni ele aldığı eseri hakkında bilgiler veren Merve İstil ,“Edirne’nin kozmopolit yapısı içinde bulunan etnik gruplar olarak Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Yahudiler ve Ermenileri saymak mümkündür. Bunda kentin, Osmanlı dönemindeki stratejik önemi ve idari bir kent olmayı sürdürmesi önemli bir etkendir. İnceleme konumuz olan Edirne Yahudileri, kentin hatırı sayılır bir azınlık grubunu olmuştur. Edirne, Osmanlı Devleti tarafından fethedildiğinde kentte az sayıda Yahudi’nin varlığı bilinmekteydi. Ortaçağ Avrupası’nda Yahudilere yönelik baskı, zulüm, zorla din değiştirme ve göç ettirme faaliyetlerinin neticesinde pek çok Yahudi yönünü doğuya ve Osmanlı topraklarına doğru çevirmiş, Edirne, Selanik, İstanbul, İzmir gibi şehirlere göç etmişlerdir. Bu şehirlere yerleşen Yahudiler, hem dil bilmelerinden hem de daha önce yaşamış oldukları bölgelerde genelde ticaretle ilgilendikleri için Osmanlı’nın ticaret hayatında önemli rol oynamışlardır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sonrası mübadele neticesinde diğer azınlıkların nüfusunda azalma olmasına rağmen Yahudilerin Edirne’de bir müddet daha yaşamaya devam ettiğini ifade eden İstil, “Ancak zamanla Yahudi nüfusu da azalmıştır. Edirneli Yahudiler kentin müziğinden yemek kültürüne, sporundan ticaretine kadar sosyokültürel hayatın her alanında varlık göstermişlerdir. İşte bu nedenlerden dolayı kent tarihine ışık tutabilmek adına bu konu ile ilgili Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav hocamın danışmanlığında bir yüksek lisans tezi hazırladık. Şehir tarihi çalışmalarının önem kazanması, yıllarca başkent olmuş Edirne’nin tarihinin objektif ve detaylı bir şekilde çalışılabilmesi ümidi ile çalışmamızı kitaplaştırmaya karar verdik” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kendisine takdim edilen kitabı kent tarihi açısından oldukça önemli bulduğunu belirterek, “Üniversitemizin en büyük misyonu Balkanlardır, Balkanlara açılan kapı olma noktasında, tarihî ve kültürel birikimi nedeniyle Edirne’miz ayrı bir yere sahiptir. Üniversiteler, bulunduğu kente katkılar verdiği ve kentle iç içe olduğu sürece kurum aidiyeti ve şehir ile olan bağları daha da güçlenir. Trakya Üniversitesi olarak Edirne’ye de her alanda katkı sağlamaya önem veriyoruz. Kent tarihi için hazırlamış olduğu bu çalışma için de öğrencimiz Merve İstil’i ve danışmanı Sabri Can Sannav’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.