Edirne’de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonlarını sürdürüyor. Şüpheli H.P'nin ikamet ettiği Dilaverbey Mahallesindeki evinin ekipler tarafından 1 ay boyunca takibe alınmasının ardından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirilmişti. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli H.P.nin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.