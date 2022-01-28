FETÖ ve PKK üyeleri, Yunan sınırında yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan 9 kişiden 2’sinin FETÖ, diğer 2 kişinin ise PKK terör örgütü üyesi olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan ikisinin PKK/KCK, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.