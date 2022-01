Bulgar turistin yokluğunu yerli vatandaşlar doldurdu

Edirne'de geçtiğimiz hafta PCR test zorunluluğu nedeniyle Bulgar turistler kente gelmeyince boş kalan Ulus Pazarı, bu hafta okulların ara tatile girmesi ve güneşli hava dolayısıyla yerli vatandaşlarla dolup taştı.

Kentte geçtiğimiz günlerden etkili olan dondurucu soğuklar yerini güneşli havaya bıraktı. Bu durumu fırsata çeviren Edirneliler çarşı ve pazarlara akın etti. Birkaç hafta öncesine kadar çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, PCR test zorunluluğunun ardından geçtiğimiz hafta kente gelen turist sayısının azalması yerli halka yaradı. Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar, cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nı tıklım tıklım doldurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını yapan esnafa yerli halk can suyu oldu.



"Bulgarlar da yok, rahat rahat dolaştık"

Fatma Doğan adlı vatandaş, "Hava güzel, okullar da tatil, alışverişe çıktık. Fazla kalabalık yok. Bulgarlar da gelmiyor. Öyle bir dolandık. Biraz daha dolaşıp eve gideceğiz. Fiyatlar normal. Ucuz da var, pahalı da var. Aradığımız ürüne göre değişiyor" dedi.

Edirneli vatandaşlardan Sema Yıldız, "Uygun fiyatlı olduğu için her hafta cuma pazarına geliyoruz. Bu hafta Bulgarlar da yok. Rahat rahat dolaştık. Fiyatlar da uygun, her şey güzel. Bugün hava da çok güzel. Kar falan yağmadı İstanbul gibi değil ama yine de soğuk. Güzel havayı bulmuşken değerlendirmek istedik" dedi.

