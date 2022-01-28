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Edirne’de “40 Hadis-i Şerif” sergisi sanatseverlerle buluştu

İHA

Edirne’de “40 Hadis-i Şerif” sergisi sanatseverlerle buluştu

– Edirne’de hattat Zafer Günal’ın hazırladığı “40 hadisi Şerif” sergisi, Devecihan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Rumeli Kültür Sanat Akademisi Hüsni Hat Atölyesi'nde usta öğretici olan ve yaklaşık 48 yıl boyunca bu sanatla uğraşan Zafer Günal ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı 40 Hadisi Şerif sergisi, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Eserler ziyaretçilerini beğenisini topladı.

“Hat sanatı ruhu dinlendirir”
Hattat Zafer Günal, "Burada 40 Hadisi Şerif bulunmaktadır. Bunların içinde öğrencilerime ve hattat Mahmut Şahin’e ait yazılar da mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımıza İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim bünyesinde ders vermekteyiz. Arapça bilmeyen vatandaşlarımız için de hemen tablonun altında Türkçe anlamlarını yazdık. En azından anlayarak bir nebze de olsa vatandaşlarımızın ibretlik, feyz almalarını istedik. Mesela hemen yanımızda Kur’anı Kerim’de bulunan Hadisi Şerif’te 'Sizin en hayırlınız Kur’anı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.' Bunun gibi birçok hadis var. Manaları şu an toplumumuza ders verecek niteliktedir. Hat sanatı sabırla yazılıp, insanın ruhunu dinlendirir. Ben 32 yıl boyunca emniyet teşkilatında çalıştım. Bizim emniyet teşkilatının görevi ağırdır. Ama yazıya oturduğum zaman bütün yorgunluğum gidiyordu. Ben yazılarımı sürekli huzur içinde yazdım. Yazı yazmaya başlayınca istediğin zaman kalkamadığından dolayı bazen sabaha kadar hat sanatı yazıların olurdu. Şu anda Bursa’da ve Edirne’de okuyan üniversite öğrencilerine hat dersi veriyoruz. Buradan mezun olup İstanbul’a giden öğrencilerimiz için ise oradaki arkadaşlarımızdan ricada bulunup, öğrencilerin derslerine devam etmelerini sağlıyoruz. O arkadaşlarımız da hat derslerine devam ediyor” dedi.

“Hat, Türk İslam eserlerinden saygın bir sanat çalışmasıdır”
Hat sanatı öğrencisi Mehmet Kuşoğlu ise, “Hat sergisi bilindiği üzere Türk İslam eserlerinden saygın bir çalışmadır. İslami ölçüde hazırlanan ölçüler Hz. Ali (R.A) döneminden itibaren başlamış ve 17’nci yüzyılda Osmanlı döneminde Şeyh Hamdullah tarafından daha ölçülü ve ruhsal geometri haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Sanatseverlerin sergiyi 10 Şubat tarihine kadar ziyaret edebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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