Yurt dışına çıkacaklar için Keşan'a mobil PCR test birimi



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından çarşı merkezinde mobil PCR test birimi oluşturuldu.

Yunanistan ve Bulgaristan'a girişlerde PCR zorunluluğunun ardından Keşan'a gelenlere kolaylık sağlamak adına Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası´nın girişimiyle Cumhuriyet Meydanı´nda mobil PCR test birimi kuruldu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Recep Vural, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da birimi ziyaret etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şapçı, mobil PCR test birimiyle yurt dışından gelen yabancı turistlerin test yaptırıp, sonuçları da gün içinde alabilmelerinin amaçlandığını belirterek, "Yurt dışına gidecek Türk vatandaşlarımızın da cumartesi günleri buradan PCR testlerini yaptırıp, yurt dışına gidebilmeleri amacıyla kurulmuş bir nokta. Amacımız hem yabancı hem de Türk vatandaşlarımızın hastanede zorluk çekmemeleri için çarşı merkezinde bir yer oluşturmak" dedi.

'ZAMAN KAYBINI ORTADAN KALDIRACAK'

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise PCR testlerinin rahatça yapılabilmesi için çarşı merkezindeki birimi oluşturduklarını kaydedip, "Günübirlik ve kısa süreli yurt dışından gelen ve yurt dışına gidecek olan misafirlerimiz için oluşturulan bu noktada, hızlı bir sonuç alabilmek adına çaba sarf edeceğiz. Şehrin tüm imkanlarını bu noktada buluşturduk. Bu hem alışverişi destekleyecek hem de zaman kaybını ortadan kaldıracak. Keşan coğrafyası olarak alışveriş noktası olan bir yerde. Ticaret noktasında da cumartesi pazarı olması nedeniyle cumartesi gününü seçtik. Her cumartesi burada hizmet verilecek" diye konuştu.

'SONUÇLAR ALINABİLECEK'

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Vural da PCR testi yaptıracakların, pasaport işlemlerinin hastanede uzun sürdüğünü ve zaman kaybına yol açtığını dile getirerek, "Bu da bizim kendi vatandaşlarımızın PCR testlerinde yoğunluğa sebebiyet veriyordu ama bunu bu şekilde ayrıştırmamız, yurt dışına çıkacakların PCR testlerinin burada yapılması hastanedeki yoğunluğu azaltacaktır. Gün içinde PCR sonuçlarımızı elimizden geldiğince hızlandırıp, sonuçları vatandaşlarımıza ileteceğiz. Eskiden sonuçları da almaya hastaneye geliyordu vatandaşlarımız. Artık bunda da kolaylık olacak. Vatandaşlar hastaneye gelmeyerek, sonuçlarını buradan alabilecek" dedi.

'KOLAYLIK SAĞLANACAK'

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ise Edirne'nin, Avrupa'ya açılan kapı olduğunu kaydederek, "Sınır kenti olmamız hasebiyle Yunanistan ve Bulgaristan´dan ciddi ölçüde ziyaretçi alıyoruz. Yine bizim vatandaşlarımız da yurt dışına çıkış yapıyorlar. Yurt dışı çıkışlarda da PCR testi talep ediyor ülkeler. Biz de bunu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Keşan'da güzel bir örnek sergiliyoruz. Burada bu mobil PCR noktasını kurduk. Hem Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan buraya gelenler için kolay olacak hem de bizim yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımız için kolaylık sağlanacak" diye konuştu.

Mobil PCR test biriminde test yaptıran Taner Aykut, hizmetin önemine değinerek, "Güzel bir uygulama olmuş. En azından düzayak, çarşının merkezinde. Gelen misafirler için de iyi olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Selahaddin Mehmet ise PCR test hizmetinin şehir içinde yapılmasının kendileri için iyi olduğunu, hastaneye gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-01-29 14:44:47



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