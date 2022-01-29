Edirne'de fuhuş operasyonu: Tayland uyruklu 4 kadın gözaltına alındı

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Edirne'de, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu kadın, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tayland uyruklu kadınların fuhuş yaptığı bilgisi üzerine takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 27, 30, 39 ve 44 yaşlarındaki 4 yabancı uyruklu kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyruklu kadınlara yer temini ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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