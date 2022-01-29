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Edirne'de fuhuş operasyonu: 4'ü Tayland uyruklu 5 gözaltı

DHA

Edirne'de fuhuş operasyonu: 4'ü Tayland uyruklu 5 gözaltı


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddiasıyla Tayland uyruklu 4 kadın ve bu kişilere yer temin ettiği gerekçesiyle S.B.'yi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tayland uyruklu kadınların fuhuş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, Şükrüpaşa Mahallesi 216´ncı Sokak'taki apart daireye operasyon düzenlendi. Fuhuş yaptığı iddiasıyla Tayland uyruklu P.P., B.P., K.D. ve D.K. adlı kadınlar ile yer temin ettiği gerekçesiyle S.B. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.B. de savcılık tarafından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-01-29 15:49:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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