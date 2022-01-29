Kazada kadın sürücü Covid-19 hastası, tır sürücüsü ise alkollü çıktı

Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kadın Covid19 hastası çıktı, tır sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi. Covid19 hastası kadın hastaneye sevk edilirken, alkollü tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda, Ahtohn Panayotov isimli yabancı sürücünün yönetimindeki CB 1872 BA Bulgaristan plakalı tır ile, Elvin Karakoç idaresindeki 22 EC 435 otomobil ve Gamze K. idaresindeki 22 AAK 837 plakalı araç çarpıştı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden Elvin Karakoç hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen polis ekipleri tır sürücüsüne ve diğer otomobil sürücüsü Gamze K.'ye alkol kontrolü yapmak istedi. Yapılan kontrolde tır sürücüsünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü Gamze K. ise alkol metreye üflemek istemedi. Yapılan araştırmada Gamze K.'nın Covid19 hastası olduğu ortaya çıktı. Alkollü tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, Covid19 hastası Gamze K.'de hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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