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Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı; Edirneli esnaf karardan memnun

DHA

Bulgaristan her geçişte PCR şartını kaldırdı; Edirneli esnaf karardan memnun


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) BULGARİSTAN, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girişte istediği belgelerde değişikliğe gitti. 1 Şubat'ta devreye girecek yeni kararla; kişilerden aşı kartı veya en fazla 72/48 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Böylece her geçişte PCR testi zorunlu olmayacak, karar en çok Edirneli esnafı sevindirdi. Esnaf Muhammed Kaplan, Bulgar müşterilerinin yüzde 90 azaldığını belirterek "Zorunlu PCR testinin kalkacağını öğrendik, bu bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu" dedi.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde düşük kalan aşılama oranı nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Kararla 20 Ocak tarihinden itibaren ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi de istenmeye başlandı. Bu karar, özellikle Edirne'ye gelen Bulgar turistleri etkiledi. Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş sırasında istenen 600 liralık PCR testi, kente akının önünü kesti. Hafta sonları günlük 10 bini bulan Bulgar turist sayısı, 3 binlere kadar düştü. Hatta kentteki bazı esnaf kepenk indirdi.
1 ŞUBAT'TA KALKIYOR
Edirneli esnafı sevindiren haber ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Zorunlu PCR testinin her geçişte istenmeyeceği açıklandı. Konu ile ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan'a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır. Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde; geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu belgelerden birisinin ibraz edilmesinin ülkeye giriş için şart olduğunu hatırlatmak isteriz" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca aşı sertifikasının son aşıdan 270 güne kadar belirtilmesi gerektiği ve eğer aşının geçerlilik süresi bitmesi durumda PCR testi isteneceği kaydedildi.
'İŞLER BIÇAK GİBİ KESİLMİŞTİ'
Balıkpazarı Caddesi'nde tatlıcılık yapan Muhammed Kaplan, zorunlu PCR testi uygulaması ile Bulgar müşterilerinin yüzde 90 azaldığını belirterek "Zorunlu PCR testinin kalkacağını öğrendik, bu bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Zaten yanlış bir uygulamaydı. Bu haberi duyunca rahatladık çünkü PCR testi uygulaması gelmeden önce yatırımlar yapmıştık, stokta mallarımız vardı. Şu anda bunu duyunca esnaf olarak yüzümüz güldü Bulgaristan'dan gelecek turistlerin de bu haberi sevinçle karşıladığını düşünüyorum. Müşterilerimizin yüzde 85'i Bulgaristan'dan geliyor. Yılbaşından önce işlerimiz çok iyiydi. PCR testi uygulaması devreye girince, işler bıçak gibi kesilmişti. Şimdi uygulamanın gevşetildiğini öğrendik. Bizim için biraz daha rahat olacak ve eski günlerimize döneceğiz" dedi.
'TEST KARARIYLA BİZİ MAHVETTİLER'
Saraçlar Caddesi'nde giyim mağazası işleten Tolgahan Alfer de Bulgaristan'ın PCR testi uygulamasının işlerini çok etkilediğine dikkat çekerek "Bizim için iyi oldu çünkü yılbaşından önce ticari anlamda gayet güzel bir hareketlilik vardı. Bulgar tarafından PCR testi istemeye başladıktan sonra bizi mahvettiler. İnşallah 1 Şubat'tan sonra kalkıyor. PCR testi uygulaması işlerimizi çok etkiledi. Çok iyi rakamlar yaparken, çok komik rakamlara düştük. Bizi maddi anlamda mahvetti" diye konuştu.
'ARTIK GÖZÜMÜZ 1 ŞUBAT'TA'
Esnaf Ezgi Çeçe ise karar ile ilgili şunları söyledi:
"1 Şubat'tan itibaren Bulgaristan'ın PCR testini kaldıracakmış. Bu bizim için çok çok iyi. Çünkü son 2 haftadan beri çarşı çok sakindi, işleri oldukça düşmüştü. Bekliyoruz, inşallah bir an önce 1 Şubat gelir. Umarız işlerimiz yılbaşından önceki haline döner, büyük ihtimalle de öyle olacaktır diye düşünüyorum. Çarşıda inanılmaz düşüşler olmuştu, artık gözümüz 1 Şubat'ta." DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-01-30 10:36:38

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