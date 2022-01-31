Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde 4 şüphelinin, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL

2022-01-31 12:58:04



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