Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın öğleden sonra kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-01-31 14:27:27



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