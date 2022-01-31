Almanca öğretmenliği bölümlerinin hazırlık sınıfları toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Yabancı Diller Yüksekokulu’nun iş birliğinde “Almanca Öğretmenliği Bölümlerinin Hazırlık Sınıfları Toplantısı” çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye’de bulunan Almanca öğretmenliği programlarına bağlı Yabancı Diller Yüksekokulları bünyesinde yürütülen Almanca Hazırlık Sınıfları Programı'nın öğretim elemanlarını bir araya getirmek, tanışma olanağı sunmak amacıyla “Almanca Öğretmenliği Bölümlerinin Hazırlık Sınıfları Toplantısı” çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 2000 yılında düzenlenen toplantıdan 21 yıl sonra yeniden güncel bir iş ağı oluşturma düşüncesiyle organize edilen toplantıda 11 üniversiteden katılımcı ve temsilciler yer aldı. Birimlerin kısaca tanıtıldığı toplantıda öğrenci profili, yabancı dil alım koşulları, birim bazlı ders dağılımı, uygulanan eğitim modeli, başarı ve geçme notları, ölçme ve değerlendirme süreç akışı, yeterlik sınavları, kullanılan ders kitapları, akreditasyon çalışmaları, beceri öğretiminin uygulanması, pandemi şartlarının yabancı dil eğitimine etkisi, fakülteler ile iş birliği ve Almanca hazırlık sınıfı ile ilgili birçok konu ele alındı.

Etkinlik sonunda katılan birimlerin belli ölçek doğrultusunda rapor hazırlayıp organizasyon ekibi tarafından nihai bir rapora dönüştürülmesi ve etkinliğin sürdürülebilir ve verimli olması için gelecek yıl da yapılması ve spesifik konularda bilgi paylaşımı yapılması kararı alındı.

Moderatörlüğünü İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu ve Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Köksal’ın yaptığı toplantıya Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nden öğretim elemanları ve temsilciler katıldı.

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