Mimar Muslihiddin öğrencileri Berlin’de

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 'İstihdam ile 'Evlerde Güneş Açacak' projesi kapsamında Türk öğrenciler staj için Almanya’nın Berlin şehrine gittiler.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde en önemli proje okullarının başında gelen Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak" isimli Erasmus+KA102 projesi kapsamında Çekya’nın başkenti Prag’ın ardından bu kez de staj için Almanya’nın Berlin şehrine gittiler. 5 öğrencisi ve 2 öğretmeni ile 21 gün sürecek staj çalışması için Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde yürütülen 'İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak' isimli Erasmus+KA102 projemiz kapsamında okulumuzdan 5 öğrenci ve 2 öğretmenimiz Almanya Berlin’de gerçekleşecek 21 günlük staj için yola çıkmışlardır. Ekibimize başarılar diliyoruz” denildi.

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