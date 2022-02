Hazırlıklarını tamamlayan esnaf Bulgar müşterilerini beklemeye başladı

Bulgaristan hükümetinin, kovid19 salgın tedbirleri kapsamında ülkeye girişte istediği belgelerde değişikliğe gitmesi ve her geçişte PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Edirneli esnaf, Bulgaristan’dan gelecek müşterilerini beklemeye başladı.

1 Şubat tarihi itibariyle devreye giren yeni kararla birlikte Bulgar vatandaşlardan aşı kartı veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Böylece her geçişte PCR testi zorunlu olmayacak. Alınan karar en çok da Edirneli esnafı sevindirdi. Haberi duyan esnaflar, hazırlıklarını tamamlayıp Bulgaristan’dan gelecek olan müşterilerini beklemeye başladı.

Gıdadan giyime, ev eşyasından, temizlik ürünlerine, ilaçtan, mobilyaya kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayan Bulgar turistlerin, Türkiye’den ülkelerine dönüşte zorunlu PCR testi uygulamasının başlamasıyla gelişleri oldukça azalmıştı. Uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte yeniden kente gelmeye başlayan turistler, ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’deki esnafın yolunu tuttu.



Esnafın umudu Cuma’ya kaldı

Bulgaristan sağlık bakanlığı, 1 Şubat 2022 tarihi itibari ile ülkeye giriş yapacaklardan 3 doz aşısı olanlardan PCR testi istenmeden giriş yapmasına izin verileceğini duyurması tabi ki en çok Edirne esnafını sevindirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren işyerlerini açıp müşterilerini beklemeye başlayan esnaf, Cuma ve Cumartesi günü yoğunluk yaşanmasını bekliyor.

Kovid19 salgınıyla mücadelede artan vaka sayıları sonrası Bulgaristan hükümeti tarafından 20 Ocak’ta Türkiye’den ülkeye girişte PCR test zorunluluğu getirilmişti. Bulgaristan’dan Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen ziyaretçilerden, ülkelerine dönüşte, dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlanmıştı. Karar öncesinde günlük 10 bin kişinin giriş yaptığı Kapıkule’den Türkiye’ye gelişler oldukça azalmıştı. PCR test zorunluluğunun kaldırılması sonrası ise sınır ticaretinin tekrardan hareketlenmesi bekleniyor.



“Zorunluluğun kaldırılması çok güzel oldu”

PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen komşu ülke Bulgaristan vatandaşı Daniel Dimitrow, “Bugün uygulamanın birinci günü. Zorunluluğun kaldırılması çok güzel oldu. Bize burası çok iyi geliyor. Artık Türkiye’den dönüşlerde PCR testi istenmiyor. Alışveriş yapmaya geldik ihtiyaçlarımızı karşılayıp döneceğiz” dedi.



“Cuma günü ve hafta sonu daha fazla yoğunluk olur”

Edirne’den aldıklarını Bulgaristan’da sattıklarını söyleyen Emin Gavas, “1 Şubat itibariyle PRC test zorunluluğu kalktı. Ama ya aşılı olacak ya da test olacak yine. Uygulama yeni başladığı için daha fazla gelen arkadaşımız yok. Cuma günü ve hafta sonu daha fazla yoğunluk olur. Biz sabah erkenden geldik. Alışveriş yapıp döneceğiz. Kaşar, peynir, baklava alıyoruz. Zorunluluğun kaldırılması bizi mutlu etti. 2 tane olunca test yaptırıyorsun çok pahalı oluyordu. Orda 90 leva bir test burada daha hesaplı biz Türkiye’de yaptırıyorduk. Ben zaten aşılı olduğum için test yaptırmadan geçiyorum. Aşısı olmayanlar mecbur gelmek için test yaptıracak. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Sağlık için aşı çok önemli” şeklinde konuştu.



“Bulgar vatandaşları alışverişe bekliyoruz”

Hazırlıklarını yaptıklarını ve Bulgar vatandaşların gelmesini beklediklerini söyleyen Edirneli esnaf Mehmet Koyuncu, Bulgaristan’dan gelen müşterilerle iş birliği içerisinde olduklarını ve oradan sipariş aldıklarını belirtti. Bulgaristan’dan alışverişe gelen Suat Fahri, “PCR test zorunluluğu kalktı ama ilk gün ve hafta içi olduğu için fazla gelen olmadı. Ben de alışveriş yapmak ve gezmek için geldim. Hafta sonu yoğun geliş yaşanır” dedi.



“Henüz gelen giden yok cadde bomboş”

Uygulamanın başladığını fakat umduklarını bulamadıklarını söyleyen Bostanpazarı esnaflarından Metin Doğan, “Daha yeni olduğu için kararsızlık var. Testimiz geçerli mi geçersiz mi gidelim mi gitmeyelim diye düşünüyorlar. Sisteme düşünce birkaç gün sonra gelmelerini bekliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı yaptık malımızı aldık. Henüz gelen giden yok cadde bomboş. İş olmayınca camlarımızı bile açmadık. Gelmezlerse esnaf olarak hepimiz mağduruz. Edirne’nin ekonomisinin yüzde 99’u Bulgaristan’dan gelen müşterilere bağlı. Ben iş yaparsam karşı taraf iş yapıyor. Hepimiz bir halkayız. Ben iş yapamadıktan sonra yemek yerine peynir ekmek yiyorum. Bulgar gelip benden alışveriş yapıyor ben de kazandığım parayı gene burada diğer esnaftan alışveriş yaparak harcıyorum. Cuma ve Cumartesi günü yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Esnaf olarak bekleyişimizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

