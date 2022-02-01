Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. N.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-02-01 14:38:39



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