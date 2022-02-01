Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-02-01 16:00:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.