Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmeye çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-02-01 16:00:23
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