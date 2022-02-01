Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Trakya için yaptığı 'şiddetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra sağanak etkili oldu.

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için uyarısını yaptığı sağanak, öğleden sonra kentte başladı. Aralıklarla hızlanan yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerine ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Trafikte aksamanın olmadığı kentte yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklamasında ise yağmurun yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı belirtildi. Açıklamada, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-02-01 16:45:24



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