FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.

Ekiplerin İpsala ilçesi yakınlarında 1'inci Derece Askeri Yasak Bölgede yaptıkları denetimlerde, yasak bölgede olduğu tespit edilen bir kişiden şüphelenmesi üzerine şahsın GBT taramasına bakılarak FETÖ şüphelisi olduğu tespit edildi. Yunanistan'a kaçmak isteyen şahsın FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç. olduğu tespit edildi. Hudut kartalları tarafından yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski yarbay, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

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