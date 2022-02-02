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Edirne Valiliği: İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.DHA-Flaş Haber Türkiye-Edirne

2022-02-02 13:09:25



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