Edirne Valiliği: İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.DHA-Flaş Haber Türkiye-Edirne
2022-02-02 13:09:25
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