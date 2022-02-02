Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu (2)

EDİRNE VALİLİĞİ: BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi´ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12´ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-02-02 13:51:37
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