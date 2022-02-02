22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin kurtuluşunun 100'üncü yılına girilmesi ve plaka kodunun da 22 olması nedeniyle ilan edilen '2022 Edirne Yılı'na özel '02.02.2022' tarihini alan 5 çiftin nikahı, belediyede kıyıldı. Tuğba Uyraker ile evlenen Hakan Sönmez (25), "Tarihi isteyerek aldık. Edirne hatırası olarak bu tarih bizim için çok önemli olacak" dedi.

Kentin kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle 2022, Edirne Belediyesi'nde alınan kararla 'Edirne Yılı' olarak ilan edildi. Hem 2022'nin 'Edirne Yılı' hem de kentin plaka kodunun 22 olması nedeniyle 5 çift, nikahları için '02.02.2022'ye randevu aldı. Edirne Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende hayatlarını birleştiren çiftler, tarihin kendileri için özel olduğunu söyledi.

'BU TARİHİ ÇOK İSTEDİK, ÇOK MUTLUYUZ'

Öğleden sonra saat 2'de kıyılan nikahla Tuğba Uyraker (29) ile hayatını birleştiren Hakan Sönmez, "Bu tarihi bilerek ve isteyerek aldık. Hem Edirne´nin plakası hem de '2022 Edirne Yılı' olması dolayısıyla bu tarihi seçtik. Doktorlarımızın da çalışmama günleri vardı, onlara rağmen çabaladık ve tüm evrakları topladık. Memur arkadaşlarımızdan da bu tarihi istedik. Tarihi biz çok istedik ama saatin 2´ye denk gelmesi tesadüf oldu. Çok güzel oldu, çok mutluyuz bu durumdan. Edirne hatırası olarak bu tarih bizim için çok önemli olacak" dedi.

'HERKESE NASİP OLMAZ'

Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın da 2022'nin Edirne için çok özel yıl olduğunu belirterek, "2022 yılının 2'nci ayının 2'nci günü evlenmek herkese nasip olmaz. Dilerim ki arkadaşlarımızın evlilikleri bir ömür boyunca, böyle ahenkli şekilde devam eder. 2022 yılı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın girişimleriyle belediye meclisimizin kararıyla 'Edirne Yılı' ilan edildi. Hem Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı hem de ilimizin plaka kodunun 22 olması nedeniyle 'Edirne Yılı' olarak adlandırıldı. Bu özel yılda, bu özel günde evlenen kardeşlerimize bir kez daha mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Edirne Belediyesi nikah memuru Ahmet İşler de bugün evlenen 5 çiftin çok şanslı olduğunu kaydederek, "Şanslı 5 çiftimiz, bu güzel tarihi seçtiler. 'Edirne Yılı' olarak seçtiğimiz yılda şubat ayında 5 özel çiftimiz yuvayı kurmak üzere birlikteliklerini evlilikle taçlandırıyorlar. Ben de nikah memuru olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok anlamlı bir tarih, bu tarih. Tekerrür etmeyeceği için onlar da kendilerini çok şanslı hissediyorlar. Çiftlerimize de mutluluklar diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-02-02 17:24:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.