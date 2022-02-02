Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur etkili oldu.



Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın yüksek kesimleri karla kaplanırken Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oldu. Hava sıcaklığı gün içinde hava sıcaklıkları 1 dereceleri buldu. Karla karışık yağan yağmur Uzunköprü’yü gün boyu etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının ise gece saatlerinde ise en düşük eksi 23 dere olması öngörülüyor. Belediye tarafından su sayaçlarının donmasına karşı önlem alınması için uyarılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.

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