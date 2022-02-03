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Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz

DHA

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- TÜRK Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, artan koronavirüs vakalarıyla kan bağışı sayısının azaldığını belirterek, "Şu an o stokların bir kısmını kullanmaya başladık. Dolayısıyla onların takviye edilmesi gerekiyor. Steril, dezenfekte edilmiş ortamlarda kan bağışı sağlıyoruz. Halkın desteklerini ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi. 
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan İyilik Sağlık Vakfı'nın (KİSEV) yönetim kurulu toplantısına katıldı. Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere KİSEV'e 2 bin 712 parça giyim eşyası bağışlandı.
Ercan Tan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde artan vaka sayılarının kan bağışına olumsuz etkisi olduğunu belirterek, "Havanın soğuması, insanların evde kalması ve koronavirüsten temaslardan kaçınması, kalabalık yerlere girmemeye çalışması bizim kan stoklarımızda da bazı sıkıntılar yarattı. Şu anda genel başkanımızın açıkladığı kampanyayla ülke çapında bir kan bağışı organizasyonuna başladık. Desteğe ihtiyacımız var. İnsanlarımızın, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın steril bir ortamda Kızılay´a gelerek kanlarını bağışlaması şu an için çok acil ve önemli bir konudur. Bu konuda da halktan desteklerini bekliyoruz. Evet koronavirüs var, evden dışarı çıkamıyoruz sıkıntılarımız var, kalabalık yerlere giremiyoruz ama ameliyatlar devam ediyor. Kanserli hastalarımız var, lösemili çocuklarımız var. Onların kana ihtiyaçları var. Dolayısıyla hep birlikte kan konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kan acil değil, devamlı bir ihtiyaç" dedi.
'STERİL ORTAMLARDA KAN BAĞIŞI SAĞLIYORUZ'
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan, kan stoklarından kullanmaya başladıklarını belirterek, "Şu an acil afetler, savaşlar, bu gibi durumlar için stoklarımız var. Şu an o stokların bir kısmını kullanmaya başladık dolayısıyla onların takviye edilmesi, stoklarımızın yeniden hazırlanarak bekletilmesi ve normal rutine dönmemiz gerekiyor. Bizim yılda yaklaşık 3 milyon civarında kana ihtiyacımız var. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan verebilecek durumdalar. Birer kez kan versek zaten bütün problemleri çözmüş olacağız. Şu an steril, dezenfekte edilmiş ortamlarda kan bağışı sağlıyoruz. Bu konuda da halkın desteklerini ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Ercan Tan, Trakya'da kan bağışı sayısının ülke geneline göre daha yüksek olduğunu da söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-02-03 11:14:25

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