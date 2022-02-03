35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı

İHA

35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak Türkiye’ye gönderilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybederken, diğerleri ise Türk askerinin sahip çıkması üzerine yaşama tutundu.
Yunanistan sınır güvenlik güçleri 22 kişilik düzensiz göçmenin önce ayakkabılarını sonrasında ise elbiselerini alarak Türkiye’ye Meriç Nehri üzerinden zorla geri gönderdi. Gecenin karanlığında ayakkabıları olmadan yarı çıplak şekilde yardım bulmak için ilerleyen göçmenlere Türk askeri sahip çıktı. Edirne’de Yunan zulmüne karşın jandarma ve askeri birlikler donarak hayatını kaybeden 19 göçmenin bulunduğu bölgede arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan arama faaliyetlerinde bölgede 35 göçmen donmak üzere iken bulunarak, karınları doyurulup üzerine kıyafet alınarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.
Soğuk hava şartlarında Yunan unsurlarının göçmenlerin kıyafetlerini ayakkabıları alarak ölüme terk etmesi insanlık dışı zulmü de göz önüne seriyor. Yunanistan tarafından ayakkabıları ve kıyafetleri alınarak 2 gün hapishanede bekletildikten sonra Türkiye’ye itilen düzensiz göçmenler, yaşadıkları zulmü anlattı.
“Türk askeri bize kendi ayakkabısını, elbisesini verdi”
Suriye’den gelen Enver Yılmaz, “Avrupa’ya gitmek istiyordum. Biraz para topladım. Gittim. 2 gün önce Yunanistan’a geçtim. 1 buçuk ya da 2 saat falan arası Yunanistan askeri bizi yakaladı. Dövdüler, elbiselerimizi soydular o zaman yağmur yağıyordu çok soğuk donduk. Bütün elbiselerimizi soydular sonra ayakkabılarımızı, telefonumuzu, paramızı aldılar. Ekmek, yemek, çantalarımızı attılar. Bizi hapishaneye götürdüler. Üstü kapalı sadece kenarları açık bir yer battaniyeler ıslak. Her taraf ıslak bir yer donduk. Bayanlar, yaşlılar ve çocuklara hepsine aynı davrandılar. Köpek, kedi kılı vardı. Çok kötü kokuyordu. Biz orda 2 gün donduk. Hapishanede yattık. Ben hasta oldum. Diğer arkadaşlar da darp edildi sopa yedi. Bize vurdular yemek istediğimiz için. Yunanistan tarafında bizi grup grup böldüler 60 kişi falandık. Türkiye tarafına attılar. Sonra Türk askeri Allah razı olsun bizi arabaya aldı. Sıcak bir yere götürdüler. Yemek, elbise, ayakkabı verdiler. 32 kişi beraber gittik. Herkes duysun ve görsün Yunanistan askeri 23 saat soğukta bekletiyor her yer ıslak sonra insan donunca botun içine koyup Türkiye tarafına yolluyorlar. Türk askeri bize kendi ayakkabısını, elbisesini verdi. Allah razı olsun” şeklinde açıklamada bulundu.
Göçmenler, "Türkiye Cumhuriyeti Bize Sahip Çıktı, Üstümüzü Başımızı Giydirdi. Arkadaşlarımız donarak öldü ama biz kurtulduk. Avrupa Birliği sesimizi duysun tek isteğimiz bu”
Suriye’den gelen Ahmet Mustafa,“Herkese aynı şekilde davranıyorlar. Bizi Türkiye’ye attılar. Üzerimizdeki her şeyi alıp çırılçıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar. Gece 2 buçuktu üstümüzdekileri aldıklarında. Darp gördük. Sopayla vurdular. Türk askeri bize sahip çıktı bize botta verdiler yemek de verdiler mont da verdiler. Üstümüzdekiler Türk askerinden. Ailelerimize kavuşacağız. Evlerimize döneceğiz” dedi.
Avrupa’ya geçme hayaliyle yola çıkan düzensiz göçmenlerin tek isteği ise, tüm dünyanın bu zulme dur demesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı
YEREL HABERLER Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü ...
Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü ...
İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu
YEREL HABERLER İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu
Yunan zulmüne tepki
YEREL HABERLER Yunan zulmüne tepki
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ ...
Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak
YEREL HABERLER Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e ...
Donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ ...
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
YEREL HABERLER Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16’ya yükseldi
YEREL HABERLER Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: ...
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz
YEREL HABERLER Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve ...
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi
4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER 4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
LPG’si biten otomobilini benzine aldığı esnada alevler yükseldi
YEREL HABERLER LPG’si biten otomobilini benzine aldığı esnada ...
Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı
Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor
YEREL HABERLER Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden ...
Edirne´de 10 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 10 kaçak göçmen yakalandı
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
YEREL HABERLER 22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
Göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden ...
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.