35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak Türkiye’ye gönderilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybederken, diğerleri ise Türk askerinin sahip çıkması üzerine yaşama tutundu.

Yunanistan sınır güvenlik güçleri 22 kişilik düzensiz göçmenin önce ayakkabılarını sonrasında ise elbiselerini alarak Türkiye’ye Meriç Nehri üzerinden zorla geri gönderdi. Gecenin karanlığında ayakkabıları olmadan yarı çıplak şekilde yardım bulmak için ilerleyen göçmenlere Türk askeri sahip çıktı. Edirne’de Yunan zulmüne karşın jandarma ve askeri birlikler donarak hayatını kaybeden 19 göçmenin bulunduğu bölgede arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan arama faaliyetlerinde bölgede 35 göçmen donmak üzere iken bulunarak, karınları doyurulup üzerine kıyafet alınarak, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

Soğuk hava şartlarında Yunan unsurlarının göçmenlerin kıyafetlerini ayakkabıları alarak ölüme terk etmesi insanlık dışı zulmü de göz önüne seriyor. Yunanistan tarafından ayakkabıları ve kıyafetleri alınarak 2 gün hapishanede bekletildikten sonra Türkiye’ye itilen düzensiz göçmenler, yaşadıkları zulmü anlattı.

“Türk askeri bize kendi ayakkabısını, elbisesini verdi”

Suriye’den gelen Enver Yılmaz, “Avrupa’ya gitmek istiyordum. Biraz para topladım. Gittim. 2 gün önce Yunanistan’a geçtim. 1 buçuk ya da 2 saat falan arası Yunanistan askeri bizi yakaladı. Dövdüler, elbiselerimizi soydular o zaman yağmur yağıyordu çok soğuk donduk. Bütün elbiselerimizi soydular sonra ayakkabılarımızı, telefonumuzu, paramızı aldılar. Ekmek, yemek, çantalarımızı attılar. Bizi hapishaneye götürdüler. Üstü kapalı sadece kenarları açık bir yer battaniyeler ıslak. Her taraf ıslak bir yer donduk. Bayanlar, yaşlılar ve çocuklara hepsine aynı davrandılar. Köpek, kedi kılı vardı. Çok kötü kokuyordu. Biz orda 2 gün donduk. Hapishanede yattık. Ben hasta oldum. Diğer arkadaşlar da darp edildi sopa yedi. Bize vurdular yemek istediğimiz için. Yunanistan tarafında bizi grup grup böldüler 60 kişi falandık. Türkiye tarafına attılar. Sonra Türk askeri Allah razı olsun bizi arabaya aldı. Sıcak bir yere götürdüler. Yemek, elbise, ayakkabı verdiler. 32 kişi beraber gittik. Herkes duysun ve görsün Yunanistan askeri 23 saat soğukta bekletiyor her yer ıslak sonra insan donunca botun içine koyup Türkiye tarafına yolluyorlar. Türk askeri bize kendi ayakkabısını, elbisesini verdi. Allah razı olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

Göçmenler, "Türkiye Cumhuriyeti Bize Sahip Çıktı, Üstümüzü Başımızı Giydirdi. Arkadaşlarımız donarak öldü ama biz kurtulduk. Avrupa Birliği sesimizi duysun tek isteğimiz bu”

Suriye’den gelen Ahmet Mustafa,“Herkese aynı şekilde davranıyorlar. Bizi Türkiye’ye attılar. Üzerimizdeki her şeyi alıp çırılçıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar. Gece 2 buçuktu üstümüzdekileri aldıklarında. Darp gördük. Sopayla vurdular. Türk askeri bize sahip çıktı bize botta verdiler yemek de verdiler mont da verdiler. Üstümüzdekiler Türk askerinden. Ailelerimize kavuşacağız. Evlerimize döneceğiz” dedi.

Avrupa’ya geçme hayaliyle yola çıkan düzensiz göçmenlerin tek isteği ise, tüm dünyanın bu zulme dur demesi

