Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı

DHA

Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ İPSALA (Edirne), (DHA)YUNANİSTAN'ın geri ittiği göçmenlerden 19'unun Edirne'nin İpsala ilçesinde donarak yaşamını yitirmesinin ardından aynı grupta olan 2 Bangladeşli, Yunanistan'da kampa götürülüp, 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını ardından Türkiye'ye itildiklerini anlattı. 
İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan tarafından geri itilen göçmenlerden 19'u, donarak hayatını kaybetti. Donarak ölenlerle aynı grupta bulunan Bangladeşli Muhammet T. ve Riyaz A., yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Yunanistan'a pazartesi günü gittiklerini belirten Riyaz A., "Yunanistan'da yürüyorduk. Salı günü bizi yakaladılar. Yakaladıktan sonra bizi kampa götürdüler. Herhangi bir şey vermediler, ne yemek ne su. Böyle bir şey olamaz. Çok fazla yağmur yağıyordu, o soğukta bizi geri ittiler. 3 gün boyunca ne su ne yemek verdiler, öylece bıraktılar. Üstümüze ince bir şey ve altımızda eşofmanımız vardı. Bizi Türkiye tarafına attıktan sonra hızlı hareket ettik, diğer arkadaşlar biraz dinlendi. Biz de biraz dinlendik ama çok oturmadık. Oturmadığımız için devam ettik ve yolda araç bulduk, yardım istedik. Türk askeri bize yardım etti, üstündekileri bize verdi. Yemek verdiler, elbise kıyafet verdiler, tedavimizi yaptılar, o nedenle biz hayatta kaldık. Biz dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz; böyle olmaması lazım, biz insanız. Türkiye'de de insanlar var, Yunanistan'da da insanlar var. İnsanlar arasında ayrım yapan insanları istemiyoruz. Arkadaşlarımız bu şekilde üstsüz veya ince üstlü olduğu için donarak öldü. Biz hırsızlık yapmak için değil çalışmak için geldik. Bizim grupta Pakistan, Afrika, Nepal, Afganistan ve Bangladeşli vardı. Onlar öldü" dedi.
Muhammet T. ise dünyaya mesaj vermek istediklerini belirterek, "Göçmenlere böyle davranılmaması gerekiyor. Göçmenlere Türkiye'deki gibi davranılması gerekiyor. Ölenler için dua ediyoruz. Avrupa Birliği de bunu duysun" diye konuştu. 
'BİZİ DÖVÜP GRUPLARA BÖLDÜLER'
Suriyeli Ahmet Mustafa ise donan gruptan ayrı olduklarını dile getirerek, "İstanbul'dan geldik Yunanistan'a gitmek için 2 gün önce yakalandık. Bizi orada aç ve susuz bıraktılar, her türlü işkenceyi ettiler. Hiç acıma yoktu, ne kadınlara ne erkeklere karşı fark etmiyor, herkese aynı şekilde davranıyorlar. Bizi Türkiye'ye geri ittiler hatta kovaladılar. Burada bize sahip çıktılar. Allah razı olsun, bize yemek de verdiler mont ve bot verdiler. Çırılçıplak gönderdiler. Eldivenlerimizi her şeyimizi aldılar. Telefonlarımızı aldılar, hayrını görmesinler. Dün gece 2,5 bıraktılar bizi, Türk askerleri bizi aldı sağ olsun. Allah razı olsun, bu sabaha kadar oradaydık. Sabah da buraya getirdiler, evlerimize dönüp ailelerimize kavuşacağız" dedi.
Enver Yılmaz ise "Suriye'den geldim, Türkiye'de biraz yaşadım ve Avrupa'ya gitmek istiyordum. Biraz para topladım ve 2 gün önce Yunanistan'a geçtim. 1 veya 1,5 saat sonra Yunanistan askeri bizi yakaladı sonrasında bizi dövdüler. Bütün elbiselerimizi alıp bizi soydular, soyduktan sonra ayakkabılarımızı telefonlarımızı aldılar, çantalarımızı aldılar. Bizi gruplara böldüler, biz 60 kişiydik. Bizi Türkiye'ye attılar, attıktan sonra Türk askerlerinden Allah razı olsun, hemen gelip arabaya aldılar, sıcak bir yere götürdüler. Ekmek, yemek, giysi, ayakkabı verdiler. Kendi elbise ve ayakkabılarını bize verdiler" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-02-03 17:40:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü ...
35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı
YEREL HABERLER 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ...
İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu
YEREL HABERLER İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu
Yunan zulmüne tepki
YEREL HABERLER Yunan zulmüne tepki
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ ...
Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak
YEREL HABERLER Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e ...
Donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ ...
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
YEREL HABERLER Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16’ya yükseldi
YEREL HABERLER Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: ...
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz
YEREL HABERLER Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve ...
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi
4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER 4 göçmenin daha cansız bedeni bulundu
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
LPG’si biten otomobilini benzine aldığı esnada alevler yükseldi
YEREL HABERLER LPG’si biten otomobilini benzine aldığı esnada ...
Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Edirne'de sınırda yoğun kar yağışı
Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor
YEREL HABERLER Uzunköprü’de karla karışık yağmur etkili oluyor
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden ...
Edirne´de 10 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 10 kaçak göçmen yakalandı
22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
YEREL HABERLER 22 plakalı Edirne'de 02.02.2022'de evlendiler
Göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden ...
Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden 12'si dondu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Yunanistan'ın geri ittiği 22 göçmenden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.