Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (2)



VALİLİK: AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden yakma eylemini gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yakılması olayının sanığı emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarının incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili olarak adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2022-02-04 13:17:04



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