Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)YUNANİSTAN unsurlarınca geri itilmelerinin ardından 19 göçmenin soğuktan donarak ölmesiyle ilgili Edirne'deki Lozan Anıtı önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan´ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demeli" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de partililer tarafından karşılandı. Partisinin il binasını ziyaret eden Sarıgül, yapılan değerlendirmenin ardından Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsündeki Lozan Anıtı'nı ziyaret edip, çelenk koydu. Yunanistan'a, geri itilmeleri nedeniyle 19 göçmenin donarak ölmesi üzerinden tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan, mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. İpsala´da, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19´u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler, diye bu insanların ayakkabılarını çıkarmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan´ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demelidir. Yunanistan, demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir. Buradan Avrupa´nın şımarık çocuğu Yunanistan´a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan, sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD´ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'DAKİ ORANTISIZ SİLAHLANMAYI KABUL EDEMEYİZ'

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'i (BM) Yunanistan'a müdahaleye çağıran Sarıgül, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den isteğimiz; Yunanistan insanlık dışı binlerce mülteci vatandaşı açlığa ve ölüme terk etmektedir, bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve AB'yi Yunanistan'a müdahale etmeye, Yunanistan'a çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye'mizde 4 milyonun üzerinde mülteci vatandaş var. Bu vatandaşlar kendi ülkelerinden istekleriyle gelmediler. Önemli bir sıkıntı ve sorun olduğu için geldiler. Türkiye'nin uyguladığı insanlığı, misafirperverliği Avrupa'nın da Yunanistan'ın da göstermesini arzu ediyoruz" dedi.

ABD ve NATO'nun, Yunan adalarını orantısız silahlandırdığını söyleyip, tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan'ın 6 mili 12 mile çıkarma çağrılarını kabul edemeyiz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak her zaman görev başındayız, Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyorum. AB'yi, NATO'yu bir kez daha uyarıyorum. ABD, Yunanistan'ın yanında olduğu kadar Türkiye'nin yanında olmamasından dolayı ABD'yi kınıyorum. Madem ki biz NATO üyesiysek orantılı bir şekilde silahlanma yapılması lazım. Yunanistan adalarına 50-60 tane tank gidiyorsa onun yarısının da NATO ülkesi olarak Türkiye'ye gelmesi lazım. Yunanistan'daki orantısız silahlanmayı kabul etmemiz söz konusu bile değildir" diye konuştu.

'İNSANLARI ÖLÜME TERK ETMESİNLER'

Lozan Anıtı ziyaretinde partisinin İl Başkanı Murat Er'e "Buradan sonra Yunanistan mı var?" diye soran Mustafa Sarıgül, "3 kilometre uzaklıkta" cevabını alınca "Gidip alalım, bitsin, gitsin. Sen söyle onlara; komşuluk ilişkin varsa dikkatli olsunlar, benim asabımı bozmasınlar" dedi.

Mustafa Sarıgül, "Biz barıştan yanayız ama topraklarımıza ve bayrağımıza göz diken olursa gerçekten acımasız oluruz. Söyle, insanlık dışı işler yapmasınlar. Burası önemli bir yer; atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız burayı bize bıraktı. Biz bu emaneti korumakla mükellefiz çünkü bu toprakların çocuğu, Trakya'nın çocuğu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmasaydı, biz bu çalışmaları yapamazdık, Atatürk'ün askerleri her zaman görev başındadır. Biz yurtta ve dünyada barış isteriz ama o barışı bozmak isteyenler olursa da acımasız bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduğumuzu onlara gösteririz. Onun için sen bir konuş o Yunanistan'daki dostlarla; saygısızlık ve sevgisizlik yapmasınlar. Sen Yunanistan'daki dostlarınla konuş; lafa geldiğinde barış, özgürlük, demokrasi ve insan hakları; ama acımasızca insanları ölüme terk etmesinler" diye konuştu.

'PROVOKASYONLARA KAPILMAYALIM'

Samsun'da Onur Anıtı ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de Adalet Anıtı'na yapılan saldırıları kınayan Sarıgül, "Edirne'mizden tüm ulusumuza sesleniyorum; bütün bu provokasyonlara kesinlikle kapılmayalım. Türkiye'mizi ikiye, üçe, dörde bölmek istiyorlar. Bir dönem 'sağcısınız, solcusunuz' diye ayrım yaptılar, şimdi de Atatürk'ümüzün anıtlarına saldırarak yurttaşlarımızı bölmek ve parçalamak istiyorlar. Atatürk'ümüzün anıtlarına sevgisizce bakanları bir kez daha uyarıyorum, herkes bilsin ki, Mustafa Kemal'in askerleri olarak biz her zaman görevdeyiz ve görevde olmaya devam edeceğiz. Atatürk Anıtı'na yapılan saldırılar, bütün milletimize yapılan saldırılardır. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı biz bugün burada bu toplantıları dahi yapamazdık" dedi.

Mustafa Sarıgül, daha sonra kentteki esnafı ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-02-04 15:44:57



