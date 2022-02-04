Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir

DHA

Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)YUNANİSTAN unsurlarınca geri itilmelerinin ardından 19 göçmenin soğuktan donarak ölmesiyle ilgili Edirne'deki Lozan Anıtı önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan´ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demeli" dedi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de partililer tarafından karşılandı. Partisinin il binasını ziyaret eden Sarıgül, yapılan değerlendirmenin ardından Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsündeki Lozan Anıtı'nı ziyaret edip, çelenk koydu. Yunanistan'a, geri itilmeleri nedeniyle 19 göçmenin donarak ölmesi üzerinden tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan, mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. İpsala´da, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19´u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler, diye bu insanların ayakkabılarını çıkarmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan´ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demelidir. Yunanistan, demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir. Buradan Avrupa´nın şımarık çocuğu Yunanistan´a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan, sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD´ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır" diye konuştu.
'YUNANİSTAN'DAKİ ORANTISIZ SİLAHLANMAYI KABUL EDEMEYİZ'
Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'i (BM) Yunanistan'a müdahaleye çağıran Sarıgül, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den isteğimiz; Yunanistan insanlık dışı binlerce mülteci vatandaşı açlığa ve ölüme terk etmektedir, bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve AB'yi Yunanistan'a müdahale etmeye, Yunanistan'a çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye'mizde 4 milyonun üzerinde mülteci vatandaş var. Bu vatandaşlar kendi ülkelerinden istekleriyle gelmediler. Önemli bir sıkıntı ve sorun olduğu için geldiler. Türkiye'nin uyguladığı insanlığı, misafirperverliği Avrupa'nın da Yunanistan'ın da göstermesini arzu ediyoruz" dedi.
ABD ve NATO'nun, Yunan adalarını orantısız silahlandırdığını söyleyip, tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan'ın 6 mili 12 mile çıkarma çağrılarını kabul edemeyiz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak her zaman görev başındayız, Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyorum. AB'yi, NATO'yu bir kez daha uyarıyorum. ABD, Yunanistan'ın yanında olduğu kadar Türkiye'nin yanında olmamasından dolayı ABD'yi kınıyorum. Madem ki biz NATO üyesiysek orantılı bir şekilde silahlanma yapılması lazım. Yunanistan adalarına 50-60 tane tank gidiyorsa onun yarısının da NATO ülkesi olarak Türkiye'ye gelmesi lazım. Yunanistan'daki orantısız silahlanmayı kabul etmemiz söz konusu bile değildir" diye konuştu. 
'İNSANLARI ÖLÜME TERK ETMESİNLER'
Lozan Anıtı ziyaretinde partisinin İl Başkanı Murat Er'e "Buradan sonra Yunanistan mı var?" diye soran Mustafa Sarıgül, "3 kilometre uzaklıkta" cevabını alınca "Gidip alalım, bitsin, gitsin. Sen söyle onlara; komşuluk ilişkin varsa dikkatli olsunlar, benim asabımı bozmasınlar" dedi.
Mustafa Sarıgül, "Biz barıştan yanayız ama topraklarımıza ve bayrağımıza göz diken olursa gerçekten acımasız oluruz. Söyle, insanlık dışı işler yapmasınlar. Burası önemli bir yer; atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız burayı bize bıraktı. Biz bu emaneti korumakla mükellefiz çünkü bu toprakların çocuğu, Trakya'nın çocuğu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmasaydı, biz bu çalışmaları yapamazdık, Atatürk'ün askerleri her zaman görev başındadır. Biz yurtta ve dünyada barış isteriz ama o barışı bozmak isteyenler olursa da acımasız bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduğumuzu onlara gösteririz. Onun için sen bir konuş o Yunanistan'daki dostlarla; saygısızlık ve sevgisizlik yapmasınlar. Sen Yunanistan'daki dostlarınla konuş; lafa geldiğinde barış, özgürlük, demokrasi ve insan hakları; ama acımasızca insanları ölüme terk etmesinler" diye konuştu. 
'PROVOKASYONLARA KAPILMAYALIM'
Samsun'da Onur Anıtı ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de Adalet Anıtı'na yapılan saldırıları kınayan Sarıgül, "Edirne'mizden tüm ulusumuza sesleniyorum; bütün bu provokasyonlara kesinlikle kapılmayalım. Türkiye'mizi ikiye, üçe, dörde bölmek istiyorlar. Bir dönem 'sağcısınız, solcusunuz' diye ayrım yaptılar, şimdi de Atatürk'ümüzün anıtlarına saldırarak yurttaşlarımızı bölmek ve parçalamak istiyorlar. Atatürk'ümüzün anıtlarına sevgisizce bakanları bir kez daha uyarıyorum, herkes bilsin ki, Mustafa Kemal'in askerleri olarak biz her zaman görevdeyiz ve görevde olmaya devam edeceğiz. Atatürk Anıtı'na yapılan saldırılar, bütün milletimize yapılan saldırılardır. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı biz bugün burada bu toplantıları dahi yapamazdık" dedi. 
Mustafa Sarıgül, daha sonra kentteki esnafı ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-02-04 15:44:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, ...
Uzunköprü’de Adalet Anıtı'nı ateşe veren zanlının akli dengesi yerinde olmadığı iddiası
YEREL HABERLER Uzunköprü’de Adalet Anıtı'nı ateşe veren zanlının ...
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 şüpheliye gözaltı (2)
YEREL HABERLER Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'nın yakılması kamerada; 2 ...
Yunanistan´ın göçmen sabıkası raporu: Sadece Foça´da 1258 kötü muamele
YEREL HABERLER Yunanistan´ın göçmen sabıkası raporu: Sadece Foça´da ...
Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adalet Anıtını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
YEREL HABERLER Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz ...
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
YEREL HABERLER Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz ...
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
YEREL HABERLER Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz ...
Uzunköprü’de Adalet anıtına saldırı!
YEREL HABERLER Uzunköprü’de Adalet anıtına saldırı!
Edirne’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de kaza: 1 yaralı
Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
YEREL HABERLER Edirne'de vatandaşlar Regaip Kandili'ni idrak etti
Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı
YEREL HABERLER Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü ...
Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü ...
35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türk askeri sahip çıktı Arkadaşları donarak ölen göçmenler, Yunan zulmünü anlattı
YEREL HABERLER 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı Yunan'ın ...
İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu
YEREL HABERLER İlkokulun kayıp köpeği 'Zeytin' bulundu
Yunan zulmüne tepki
YEREL HABERLER Yunan zulmüne tepki
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ ...
Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e başvuracak
YEREL HABERLER Edirne Barosu, donarak ölen 19 göçmen için AİHM'e ...
Donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
YEREL HABERLER Donarak ölen göçmenlerin cesetleri morga kaldırıldı
Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Edirne'de donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi/ ...
Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
YEREL HABERLER Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: Donarak ölen göçmen sayısı 16’ya yükseldi
YEREL HABERLER Yunanistan dünyanın gözü önünde vahşeti yaşatıyor: ...
Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve daha duyarlı olunmasını istiyoruz
YEREL HABERLER Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Tan: Halkın desteğini ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.